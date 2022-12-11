В ЦПКиО Екатеринбурга зажгли огни на праздничной ретро-елке

В ЦПКиО стартовал зимний сезон. Фото: пресс-служба парка

В субботу, 10 декабря, на праздничной 20-метровой елке ЦПКиО, оформленной в ретро-стиле, зажгли огни. Также светящимися гирляндами и игрушками украсили главную аллею парка.

Руководство Парка Маяковского рассказывает, что здесь зимой откроют для горожан новые локации, также продолжат работу зимние аттракционы.

У главной елки в новогодние каникулы каждый день будут показывать представления.

Зимний сезон 2023 в Парке Маяковского стартовал в первые выходные декабря, когда здесь открыли каток «Северное сияние». Рядом с катком расположился павильон с кафе. Ближе к новому году на катке поставят вторую праздничную елку.