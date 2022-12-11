На Урале закладчик отмывал деньги через жену

Закладчику грозит внушительный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 38-летнего мужчину обвиняют в распространении наркотиков через систему закладок, а также в легализации преступных доходов через супругу. Прокуратура Кировграда передала дело в отношении жителя Первоуральска в суд.

Его обвиняют по статьям уголовного кодекса РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, организованной группой, в крупном размере» (часть 3 статьи 20, подпункты «а» и «г» части 2 статьи 228.1 УК РФ), а также «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими» (часть 1 статьи 174.1 УК РФ).

Следствие полагает, что наркоман вступил в банду, у членов которой он должен был получать информацию о тайниках с расфасованными наркотиками и размещать их в тайники, передавая данные о них через интернет покупателям.

Так, получив информацию 21 и 22 августа 2022 года, мужчина приехал в Верхнюю Пышму, нашел сверток с героином и организовал в Красноуфимске 11 тайников. На следующий день его поймала полиция.

После этого стало известно, что 22 августа на банковскую карту супруги обвиняемого поступили деньги. Чтобы придать полученному доходу законность, мужчина ввел супругу в заблуждение, и попросил ее перевести 7 тысяч рублей на другую карту, которой владел сам. Таким образом, обвиняемый легализовал полученные деньги.

- Вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.