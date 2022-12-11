На Урале от COVID-19 выздоравливают больше 97% пациентов

Коронавирус на Урале не отступает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 11 декабря 2022 года зафиксировано 351 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии по официальным данным в регионе - 557 674 человека переболели опасным вирусом.

Полностью победили коронавирус 542 525 уральцев. Врачи сняли диагноз за сутки у 260 человек.

Всего с начала пандемии в Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса погибли 10 980 человек, летальность составляет в регионе 1,95%, а более 97,28% полностью выздоравливают.

Отметим, что врач Александр Соловьев в беседе с «КП-Екатеринбург» рассказал о возможном подъеме заболеваемости в регионе к Новому году.

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