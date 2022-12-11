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НовостиСпорт11 декабря 2022 8:55

Футболистов «Урала» поздравили из космоса

Привет с орбиты передал Сергей Прокопьев
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сергей Прокопьев пожелал новых побед уральским футболистам. Фото: скрин с видео

Сергей Прокопьев пожелал новых побед уральским футболистам. Фото: скрин с видео

Уральский космонавт Сергей Прокопьев поздравил игроков футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга с Всемирным днем футбола. Обращение он записал прямо на Международной космической станции.

- Поздравляю земляков-футболистов из клуба «Урал» с прекрасным международным праздником. Футбол – это моя любимая игра! Даже в космосе! – рассказал Сергей Прокопьев в обращении.

Также космонавт пожелал уральскому футбольному клубу красивых побед, удачи на поле и новых рекордов.