Футболистов «Урала» поздравили из космоса

Сергей Прокопьев пожелал новых побед уральским футболистам. Фото: скрин с видео

Уральский космонавт Сергей Прокопьев поздравил игроков футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга с Всемирным днем футбола. Обращение он записал прямо на Международной космической станции.

- Поздравляю земляков-футболистов из клуба «Урал» с прекрасным международным праздником. Футбол – это моя любимая игра! Даже в космосе! – рассказал Сергей Прокопьев в обращении.

Также космонавт пожелал уральскому футбольному клубу красивых побед, удачи на поле и новых рекордов.