Подростки сняли на видео ограбление магазина на Эльмаше

Бандиты спешно ограбили торговую точку и ретировались Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге в ночь на 11 декабря ограбили продуктовый магазин «Магнит», расположенный на Эльмаше по адресу улица Краснофлотцев, 1г. Дети сняли кражу на видео из окна квартиры, расположенной в доме напротив. Видео с места событий разместил паблик «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга».

- Он корзину стащил. Снимай, снимай, - эмоционально говорят дети на записи. В это время видно, как грабитель спешно выбегает из разбитого дверного проема и направляется к автомобилю.

В городской полиции уже приступили к поискам двух ночных грабителей.

- Сообщение о проникновении в магазин поступило в отдел полиции № 14. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к происшествию, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городского УМВД.