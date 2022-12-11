Дороги Свердловской области чистят от снега 285 спецмашин

Трассы Свердловской области убирают в круглосуточном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период сильных снегопадов, которые обрушились на Свердловскую область в выходные, на расчистку дорог от снега вывели 285 спецмашин. Местами высота снежного покрова достигает 40 сантиметров.

Снегопады продолжают идти в Нижнем Тагиле, Алапаевске, а также Байкаловском и Шалинском городских округах. В связи с этим для борьбы со снежным накатом и гололедом уже использовали 205 тонн песка и 9,6 тонны песко-соляной смеси.

Для наблюдения за ситуацией на трассах используются 50 автоматических постов дорожного контроля, на которых работают видеокамеры и метеодатчики.

В субботу ГИБДД Свердловской области обратилось к автолюбителям с предупреждением о сложной ситуации на дорогах. В связи с этим, нужно неукоснительно соблюдать ПДД.

О неубранных участках дорог можно сообщить по круглосуточному телефону дорожной диспетчерской службы 343 261 79 83 и на горячую линию регионального управления автодорог 343 262 50 65.