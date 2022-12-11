Red Wings открыла в аэропорту Кольцово станцию техобслуживания самолетов

На базе станции будут обслуживать пять самолетов, базирующихся в аэропорту Кольцово. Фото: пресс-служба авиакомпании Red Wings

В Екатеринбурге на базе аэропорта Кольцово 10 декабря одна из крупнейших российских авиакомпаний Red Wings открыла станцию для технического обслуживания самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

На станции будут в круглосуточном режиме обслуживать пять самолетов SSJ-100, постоянно базирующихся в воздушной гавани Екатеринбурга, которые выполняют международные и внутренние рейсы.

- Red Wings сертифицировал свою первую станцию оперативного техобслуживания SSJ-100. Самолеты этого типа составляют основу флота авиакомпании, - рассказывают в компании.

Отметим, что из Екатеринбурга авиакомпания выполняет более 20 региональных рейсов в российские города и более пяти рейсов в другие страны.