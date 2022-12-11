Рабочая неделя начнется в Екатеринбурге с потепления

В Екатеринбурге будет идти снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с потепления и снегопада

Так, в понедельник, 12 декабря, в столице Среднего Урала ожидается на протяжении суток – 4... – 5 градусов, будет идти снег, ветер западный, 5 – 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет в норме.

Во вторник, 13 декабря, в Екатеринбурге утром будет пасмурно, 5 градусов ниже нуля, днем до – 10 градусов, небо начнет проясняться. К вечеру в уральской столице станет ясно, температура составит – 12 градусов, к ночи похолодает до – 15 градусов. Вечер юго-западный 2 – 3 метра в секунду.

В среду, 14 декабря, в Екатеринбурге на протяжении суток будет ясно, от – 8 до – 12 градусов, ветер южный 4-5 метров в секунду.

Отметим, что из-за непогоды в выходные в МЧС по Свердловской области выступили с предупреждением, а в ГИБДД региона посоветовали отложить поездки на дальние расстояния.

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