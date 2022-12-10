В Екатеринбурге задержали пьяного водителя без прав, ударившего инспектора ДПС

Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге днем 10 декабря полиция задержала пьяного водителя без прав, который ударил инспектора ДПС. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- При несении службы на обслуживаемой территории, улицы Ляпустина, сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «ВАЗ-21124». За рулем находился 34-летний житель Екатеринбурга, не имеющий водительского удостоверения и с явными признаками опьянения, - говорится в сообщении.

Водителя провели в патрульную машину, чтобы составить документы и провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Мужчина был на переднем сидении. В авто он начал вести себя агрессивно. Водитель ругался матом и оскорблял полицейских.

Правоохранители приняли решение надеть на горожанина наручники. Однако в этот момент мужчина ударил головой по лицу инспектора ДПС. На место вызвали скорую помощь. Полицейского доставили в больницу с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга.

Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Правоохранители выяснили, что в 2021 году мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Горожанина привлекли по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без права управления, а также по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством с ксеноновыми или красными передними фарами, не соответствующими установленным требованиям) и ст.19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.