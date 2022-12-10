Техосмотр машин в Свердловской области вырастет почти в два раза

Техосмотр легковых машин вырастет с 498 до 913 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области установили предельный размер платы за проведение техосмотра машин на 2023 год. Стоимость вырастет почти в два раза. Такое постановление выпустило правительство.

Техосмотр легковых машин, рассчитанных не больше чем на восемь мест, вырастет с 498 до 913 рублей. Для авто, предназначенных для перевозки грузов не более 3,5 тонн, цена увеличится с 498 до 999 рублей. А владельцы мототранспорта будут платить 321 рубль вместо 166 рублей. Однако итоговые цены за техосмотр будут устанавливать сами пункты, предоставляющие услуги.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 74% автомобилистов боятся переходить с бумажной версии документов на электронную. Такая возможность появилась с ноября 2022 года. Перевести бумаги в электронный вид можно через приложение «Госуслуги Авто». После этого сотруднику ГИБДД можно показывать только QR-код.