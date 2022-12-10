В Нижнем Тагиле могут создать женский исправцентр

Исправцентр хотят разместить на улице Черноисточинское шоссе, 58 Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Свердловское правительство предложило создать женский исправительный центр вместо мужского в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает региональное ГУФСИН.

- В таком центре могут отбывать наказание до 90 осужденных к принудительным работам женщин, - говорится в сообщении.

На совещании были первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, первый заместитель начальника регионального ГУФСИН Руслан Антипенко и руководители исполнительных органов. Исправцентр хотят разместить на улице Черноисточинское шоссе, 58.

Сейчас в Свердловской области есть три исправительный центра – в поселке Решеты, Верхней Туре и Нижнем Тагиле. Кроме того, в ближайшее время откроется центр в Камышлове на 140 мест для осужденных мужчин.