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НовостиОбщество10 декабря 2022 16:00

В Нижнем Тагиле могут создать женский исправцентр

Его хотят открыть вместо мужского
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Исправцентр хотят разместить на улице Черноисточинское шоссе, 58

Исправцентр хотят разместить на улице Черноисточинское шоссе, 58

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Свердловское правительство предложило создать женский исправительный центр вместо мужского в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает региональное ГУФСИН.

- В таком центре могут отбывать наказание до 90 осужденных к принудительным работам женщин, - говорится в сообщении.

На совещании были первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, первый заместитель начальника регионального ГУФСИН Руслан Антипенко и руководители исполнительных органов. Исправцентр хотят разместить на улице Черноисточинское шоссе, 58.

Сейчас в Свердловской области есть три исправительный центра – в поселке Решеты, Верхней Туре и Нижнем Тагиле. Кроме того, в ближайшее время откроется центр в Камышлове на 140 мест для осужденных мужчин.