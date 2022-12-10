В Богдановиче при пожаре в общежитии погиб мужчина

Погибший мужчина по неизвестной причине был в чужой комнате, когда начался пожар. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Богдановиче утром 9 декабря случился пожар в общежитии на улице Степана Разина. Пришлось эвакуировать 23 человек, один мужчина погиб.

- На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар тушили 14 человек, также было задействовано пять единиц спецтехники. Информация об огне поступила спасателям в 08:17. Ликвидировать открытое горение удалось к 08:36. Разбор сгоревших конструкций и проливку завершили в 10:00.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что возгорание возникло у входной двери комнаты № 123, в которой находился погибший. Мужчина не смог выбраться из помещения.

- Погибший - житель этого же общежития, он проживал в комнате № 153. Его личность установлена - 44-летний гражданин Багиров, ранее пять раз судимый за кражи и один - за причастность к разбойному нападению, - рассказал Горелых.

Он подчеркнул, что силовики выясняют, почему мужчина оказался в чужой комнате. Ее хозяйкой является 47-летняя женщина. Она во время пожара была в селе Коменки.

- По данному факту следователем СКР проводится процессуальная проверка. Для определения точных причин смерти гражданина и произошедшего возгорания проводятся соответствующие экспертизы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Следственном комитете Свердловской области.