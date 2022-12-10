Под Екатеринбургом Kia занесло на обгоне, и она въехала в Volkswagen

По предварительны данным, за рулем Kia была женщина 47 лет. Фото: скриншот видео паблика «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

На 72 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск 10 декабря столкнулись Kia Ceed и Volkswagen Touareg. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

- В результате ДТП водитель Kia получила ранение, - сообщили там.

По предварительны данным, за рулем Kia была женщина 47 лет. Она ехала в сторону столицы Урала. Водитель пошла на обгон и уже возвращалась в свою полосу, как вдруг машину занесло. Kia вылетела на встречную полосу и врезалась в Volkswagen, которой управлял 41-летний мужчина.

Также 10 декабря на трассе Ольховка-Двуреченск при лобовом столкновении Lada Largus и Land Rover пострадали три человека. Один из водителей выбрал небезопасную скорость.