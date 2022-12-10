Под Сысертью при лобовом столкновении Lada и Land Rover пострадали три человека

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир иномарки. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

На 19 километре трассы Ольховка-Двуреченск утром 10 декабря при лобовом столкновении Lada Largus и Land Rover пострадали три человека. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

- Водитель Lada выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и допустил занос автомобиля с выездом на встречную полосу. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир иномарки, - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. В Госавтоинспекции попросили водителей в условиях непогоды быть внимательными и выбирать безопасный стиль езды.

Ранее, 8 декабря, на трассе Екатеринбург-Тюмень утром 8 декабря произошло ДТП с тремя фурами. Водитель Freightliner отвлекся от дороги, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с Iveco Stralis, а тот в свою очередь по касательной врезался во встречный MAN. Один из водителей погиб.