На маршруте «Ласточки» из Перми в Екатеринбург добавили две остановки

Добавятся остановки «ВИЗ» и на станции «Шаля». Фото: СвЖД

На маршруте скоростных поездов «Ласточка», курсирующих между Пермью и Екатеринбургом, добавили две новые остановки. Об этом сообщает Свердловская железная дорога.

- Для удобства пассажиров с 11 декабря 2022 года вводятся дополнительные остановки в черте Екатеринбурга для межрегиональных поездов «Ласточка», курсирующих в Пермь, - говорится в сообщении.

На пути составов добавятся остановки «ВИЗ» и на станции «Шаля».

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскрыл планы властей по «Ласточкам» до Североуральска. Он заявил, что скоростные поезда начнут ходить на север в 2023 году.