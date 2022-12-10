Фельдшера из Краснотурьинска затравили в соцсетях из-за жалобы на «тупые вызовы»

Медик назвала глупым вызывать врача, когда у ребенка просто болит горло Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Фельдшера из детской поликлиники Краснотурьинска Оксану затравили в соцсетях из-за ее жалобы на «тупые вызовы». Ее видеообращение опубликовал паблик «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте».

- Сейчас хожу по вызовам. Ну, конечно, есть вызовы, которые максимально раздражают и бесят, потому что они тупые – просто болит горлышко у ребеночка, - заявила медик.

В комментариях к посту пользователи начали критиковать Оксану. Некоторые удивились, как она работает в медицине, если «всех считает тупыми», и даже понадеялись на ее увольнение.

- Она вообще не имеет права так говорить!!! Она идет на вызов к ребенку, не важно сколько ему лет. Болит не болит горло, она врач в первую очередь. Это ее обязанность, ходить и выполнять свою работу, - написала одна из пользователей.

Сама фельдшер объяснила, что считает «тупыми вызовами». Он привела пример, когда пьяная мама вызвала врача на дом 16-летнему подростку. По словам Оксаны, у ребенка не было температуры, а ее попросили оформить больничный задним числом. Медик подчеркнула, что такие случаи отнимают много времени.

- Вызовы без температуры, или когда уже лечатся несколько дней дома сами и вызвали, чтобы посмотрели горло. Бывает, что сделали вызов и не открывают. И таких достаточно много, - объяснила фельдшер «КП-Екатеринбург», какие бывают обращения по пустякам.