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НовостиОбщество10 декабря 2022 10:46

В МЧС предупредили свердловчан о метелях и сильном ветре

Также ожидается гололед
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду

Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Свердловской области 11 декабря ждет сильный снег, метель и сильный ветер. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Также в регионе ожидается гололед. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Ранее синоптики дали предварительный прогноз погоды на декабрь 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области. Месяц будет холодным, а снег будет выпадать чуть меньше нормы.

Во второй половине месяца уральцам следует ожидать лишь незначительного тепла. Уже в середине декабря небольшое потепление сменится похолоданием. Также в этот период будет много снега, потому что именно тогда выпадет основная часть осадков декабря.