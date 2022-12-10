В Североуральске мужчину отправили 8,5 лет в колонию за покупку наркотиков

Осужденный уже был судим за аналогичное преступление, а также за незаконный сбыт огнестрельного оружия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске вынесли приговор 30-летнему местному жителю, который купил и хранил наркотики. Его отправили на 8,5 лет в колонию строгого режима, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

- Следствием установлено, что подсудимый 12 февраля 2022 года в период времени с 01:00 до 02:30 часов незаконно приобрел и хранил в квартире наркотическое средство массой 7,8 грамма, что является крупным размером, - говорится в сообщении.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств или их аналогов, в крупном размере).

По данным силовиков, свердловчанин активно употребляет запрещенные вещества. Он был судим за аналогичное преступление, а также за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Подсудимый признал свою вину.