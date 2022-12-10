На ЕКАД начали делать надземный пешеходный переход

Общая длина моста составит 54 метра, а ширина - 2,3 метра. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На десятом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), между коттеджным поселком Долинка и ЖСК «Ключевской», ночью 10 декабря смонтировали пролет надземного пешеходного перехода. Он будет оборудован специальным подъемником и камерами видеонаблюдения.

- Он заменит собой действующий наземный пешеходный переход со светофором. Необходимость в новом сооружении возникла из-за расширения проезжей части до четырех полос с полным разделением встречных потоков, - говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Общая длина моста составит 54 метра, а ширина - 2,3 метра. В высоту надземный пешеходный переход и будет достигать 5,8 метра. Мост будет оборудован подъемником для пожилых людей, мам с колясками и инвалидов. Им будет управлять диспетчер.

Кроме того, специалисты установят камеры, которые будут передавать данные в диспетчерский пункт дежурному. Завершить все работы и открыть пешеходный переход хотят до конца 2022 года.