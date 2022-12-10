На Уралмаше 18 домов на два дня остались без воды

Коммунальная авария случилась 8 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители 18 домов на Уралмаше на два дня, с 8 по 10 декабря, остались без холодной воды. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала местная жительница Людмила, живущая в одном из домов на улице Кировградская.

- Коммунальная авария случилась в четверг. Дали воду только в ночь на 10 декабря. Я даже обращалась к депутату Гордумы Колесникову, который является профильной комиссии по ЖКХ. Он выяснял, что происходит и сказал, что что-то серьезное случилось на Уралмаше, - сообщила свердловчанка.

Женщина отметила, что летом на Уралмаше на улицах Кировградская и Победы меняли трубы. При этом на улице Победы остался небольшой участок, где работы еще не завершили, а вот на Кировградской еще все перекопано. Также Людмила добавила, что днем 9 декабря отключали электричество.

- Электричество отключили не только в моем районе, где я живу, и не было воды, но и садик, школы, магазины и другие дома, - рассказала горожанка.

На момент публикации «КП-Екатеринбург» не удалось получить комментарий «Водоканала». В «Россети-Урал» рассказали, что 9 декабря в 12:20 в районе улиц Кировоградская-Бакинских Комиссаров-Стахановская произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети. Жимтели Уралмаша были без света меньше часа.

- Причина - повреждение кабельной линии электропередачи в результате несанкционированных и не согласованных с сетевой компанией земляных работ. Энергетики незамедлительно прибыли на место и осуществили перевод нагрузки на резервные схемы электроснабжения. В 13:05 все клиенты были запитаны, - сообщили там.