Жители Екатеринбурга заметили, что бытовая техника подорожала в два раза

Холодильник Bosch, который можно было купить за 37 тысяч, подорожал до 57 тысяч Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Екатеринбурга заметили, что бытовая техника подскочила в цене в два раза. Об этом они рассказали порталу E1.RU.

- Мы в феврале как раз купили посудомойку, холодильник, духовой шкаф и варочную панель, сейчас все подорожало в два-три раза, - пожаловалась Дарья.

Другая горожанка сообщила, что покупала настольную духовку за 5,4 тысячи рублей. Сейчас такая же стоит 12 тысяч. Еще одна жительница столицы Урала Елена рассказала, что приобрела посудомойку Samsung по акции за 11 тысяч рублей, а сейчас цена по акции — 34 тысячи. Холодильник Bosch, который можно было купить за 37 тысяч, подорожал до 57 тысяч.

Менее известные бренды при этом подорожали слабее. По словам уральцев, холодильник Stinol в декабре 2021 года стоил 21 тысячу рублей, цена сейчас – 31 тысяча. Елизавета сообщила, что в октябре 2021 года сушильная машина обходилась в 20 тысяч рублей. В этом году хотела она стоит 57 тысяч.

Другая свердловчанка пожаловалась, что пылесос подорожал с 1,6 до 2,1 тысячи рублей. Ольга заявила, что одна из стиральных машин стоила в июне 2022 года 17 тысяч рублей, а теперь 25 тысяч.