В Екатеринбурге прошел главный благотворительный вечер

На открытии вечера был Евгений Куйвашев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 9 декабря прошло главное благотворительное событие Урала - Екатерининская ассамблея. На ее открытии был губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.

- Среди лотов этого года — приглашение в ложу на балет «Щелкунчик» в Большом театре, представленное ТМК; сертификат на посещение премьеры Театра наций «Кто боится Вирджинии Вулф», предоставленный Евгением Мироновым, который играет в спектакле главную роль, - говорится в сообщении.

Также разыгрывали серию солдатиков из фарфора «Наполеон», сделанных мастерами «Мануфактуры Каччапуоти». Их предоставили Алексей и Людмила Бобровы. Кроме того, на аукцион выставили джерси с автографами хоккеистов Владислава Третьяка и Павла Дацюка.

Сергей Мазуркевич предоставил драгоценную миниатюру памятника русской артиллерии «Царь-пушка», президент РСПП Александр Шохин - закрытый ужин в одном из лучших ресторанов Москвы с обсуждением волнующих вопросов экономики. Музыкант Владимир Шахрин пожертвовал тестовую виниловую пластинку альбома «Оранжевое настроение — 3» группы «Чайф».

Собранные деньги пойдут на помощь паллиативным онкобольным Арамильской горбольницы, детям с ДЦП в школе-интернату № 17 в Екатеринбурге. Помимо этого средства направят на помощь детям с патологиями опорно-двигательного аппарата в благотворительный фонд «Жизнь в движении» и перинатальному центру № 3 Макеевки.

Всего Екатерининская ассамблея собрала 108,5 млн рублей. Самый щедрый благотворитель получил в подарок ювелирную икону от Фонда святой Екатерины. Им стал Андрей Симановский.