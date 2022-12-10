В Екатеринбурге задержали вора, укравшего у горожанки смартфон

Подозреваемым оказался оказался ранее судимый за кражу 32-летний местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в краже смартфона у женщины. Об этом сообщает городское УМВД.

Кража произошла еще в июне 2022 года на улице Сулимова. Злоумышленнику удалось скрыться через дворы. Горожанка обратилась в полицию. Ущерб оценили в семь тысяч рублей.

- Также потерпевшая сообщила полицейским приметы предполагаемого злоумышленника, - говорится в сообщении городского УМВД.

Силовикам удалось вычислить подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 32-летний житель Екатеринбурга. Его доставили в дежурную часть для разбирательства. По предварительным данным, мужчина продал похищенное устройство скупщикам.

Сейчас стражи порядка проверяют фигуранта на причастность к другим аналогичным преступлениям. На него завели дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.