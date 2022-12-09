В Ленинском районе Екатеринбурга затопило улицу

На улице прорвало трубу. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Ленинском районе Екатеринбурга затопило дороги. Улицы Уктусская и Отто-Шмидта заполнило водой. Автомобили с трудом проезжают участок. На месте сейчас работает бригада водоканала.

- Мы ехали домой по Уктусской. Вода заполонила участок улицы, так что колеса полностью утопали в ней. Часть дороги на перекрестке с Отто-Шмидта тоже затоплена. На месте работают сотрудники «Водоканала». Говорят, прорвало трубу, - сообщил читатель «КП-Екатеринбург».

Прохожие и автомобилисты беспокоятся, что теперь из-за морозов перекресток может превратиться в каток.

Ранее в Екатеринбурге затопило участок на пересечении улиц Крауля и Рабочих. В районе ЖК «Русь» произошла коммунальная авария. Автомобилисты также попадали в огромные лужи, а пешеходы были вынуждены идти прямо по воде. Тогда сотрудники «Водоканала» расчистили воду и снег.