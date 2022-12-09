В экологическом национальном конкурсе победили проекты из Екатеринбурга

Проект «Мусороежка» рассказывает детям, как убирают мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два проекта из Екатеринбурга были отмечены на национальном конкурсе «Зеленая премия». «НемузейМусора» и «Мусороежка» стали победителями состязания.

Первое место среди общественных проектов зала «НемузейМусора», который объединяет больше 40 объектов технической и образовательной инфраструктуры.В номинации «Образовательные проекты» пятое место заняла свердловская «Спецавтобаза». Оператор выступил с проектом по экологическому просвещению детей «Мусороежка». Его суть в объяснении процессов уборки мусора юным уральцам.

- На конкурс было направлено более трех тысяч заявок от всех регионов и то, что наши два проекта вошли в число победителей – это большой успех. Все больше свердловчан присоединяются к процессу раздельного сбора мусора, с каждым годом участников экологических акций становится больше, – рассказал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Победители экологического конкурса получили денежные призы от 20 до 300 тысяч рублей в каждой номинации.