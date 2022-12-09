Волонтеры Нижнего Тагила выполнили больше 250 заявок от семей мобилизованных

Волонтеры Нижнего Тагила помогают семьям мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

За два месяца волонтеры из Нижнего Тагила выполнили больше 250 заявок от семей мобилизованных. Жителям города оказали социально-психологическую, юридическую, социально-бытовую и адресную помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам директора ГДМ Татьяны Мокрецовой, более 230 человек посетили культурно-массовые мероприятия в цирке и Дворце молодежи при поддержке волонтеров. Также всем нуждающимся оказали гуманитарную поддержку. Им предоставили средства личной гигиены, продуктовые наборы, детское питание и памперсы для малышей.

Волонтеры приезжают на дом к нуждающимся семьям мобилизованных. Помогают с бытовыми делами. Например, прикрутить полку и установить детский спортивный уголок. Так, например, на днях команда приезжала к семье профессионального военного, находящегося в зоне СВО с августа этого года.

- Это не передать словами, просто какое-то чудо! Чужие люди помогают нам, дают номера телефонов и говорят, что мы можем обратиться в любое время за поддержкой. Так приятно осознавать, что ты не один в такой сложной ситуации. Это очень трогает за душу, - поделилась жена военного Татьяна.