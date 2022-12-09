Уральца осудили на два с половиной года за нападение на сотрудника полиции

Туринский суд приговорил Максима Шатина к двум с половиной годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Слободо-Туринского района осудили за нападение на сотрудника полиции. Туринский суд приговорил Максима Шатина к двум с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В июле 2022 года во время оформления административного протокола Шатин напал на инспектора ГИБДД. После чего у полицейского обнаружили черепно-мозговую травму.

- От полученного удара инспектор ГИБДД потерял равновесие, упал на землю и потерял сознание. Своими преступными действиями Шатин причинил сотруднику полиции закрытую черепно-мозговую травму, которая экспертом расценена как повлекшая причинение легкого вреда здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

После чего свердловчанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. Шатина осудили на два с половиной года.