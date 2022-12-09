Свердловских школьников и студентов наградили за антикоррупционные плакаты, комиксы и видеоролики

Победителями стали люди из Краснотурьинска, Сысерти, Верхней Салды и других уголков региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области отметили школьников и студентов за антикоррупционные плакаты, комиксы и видеоролики. Победителей конкурса «Честные люди – сила Урала» наградили в Международный день борьбы с коррупцией. Он прошел в рамках восьмого Антикоррупционного марафона.

- Ровно восемь лет назад первый форум был проведен в течение одного дня. Но с каждым годом дискуссии, обсуждения и проблемы, которые поднимались в ходе этих встреч, становились все острее и актуальнее. Нынешний форму проходил уже по шести направлениям, – рассказал областной председатель Общественной палаты Александр Левин.

В этом году в конкурсе приняли участие 601 человек, поступило больше 360 работ от школьников, студентов, аспирантов и коллективов учащихся. Свердловчане нарисовали антикоррупционные плакаты, писали графические рассказы или создали видеоролики.

После отбора работ экспертами, прошло интернет-голосования, при помощи которого выбрали победителей. Победителями стали люди из Краснотурьинска, Сысерти, Верхней Салды и других уголков региона.