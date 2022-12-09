Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 16:47

Свердловских школьников и студентов наградили за антикоррупционные плакаты, комиксы и видеоролики

Конкурс прошел в рамках восьмого марафона
Дарья ЧИПУРИНА
Победителями стали люди из Краснотурьинска, Сысерти, Верхней Салды и других уголков региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Победителями стали люди из Краснотурьинска, Сысерти, Верхней Салды и других уголков региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области отметили школьников и студентов за антикоррупционные плакаты, комиксы и видеоролики. Победителей конкурса «Честные люди – сила Урала» наградили в Международный день борьбы с коррупцией. Он прошел в рамках восьмого Антикоррупционного марафона.

- Ровно восемь лет назад первый форум был проведен в течение одного дня. Но с каждым годом дискуссии, обсуждения и проблемы, которые поднимались в ходе этих встреч, становились все острее и актуальнее. Нынешний форму проходил уже по шести направлениям, – рассказал областной председатель Общественной палаты Александр Левин.

В этом году в конкурсе приняли участие 601 человек, поступило больше 360 работ от школьников, студентов, аспирантов и коллективов учащихся. Свердловчане нарисовали антикоррупционные плакаты, писали графические рассказы или создали видеоролики.

После отбора работ экспертами, прошло интернет-голосования, при помощи которого выбрали победителей. Победителями стали люди из Краснотурьинска, Сысерти, Верхней Салды и других уголков региона.