Екатеринбургский театр кукол за месяц даст 179 представлений

В екатеринбургском театре кукол стартовала новогодняя кампания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском театре кукол стартовала новогодняя кампания. Уже 10 декабря пройдет первый праздничный спектакль, сообщили в пресс-службе театра.

- В этом году екатеринбургские кукольники приготовили три новогодних спектакля. Праздничные представления пройдут на всех трех площадках театра. Новогодняя кампания в Екатеринбургском театре кукол продлится с 10 декабря по 8 января. За это время состоится 179 показа, которые смогут увидеть более 20 тысяч маленьких зрителей, - добавили в пресс-службе театра.

Месяц будут идти три спектакля, такие как знакомая с детства история - «Снежная королева», «Письмо для дедушки Мороза» о девочке Маше, которая ждет новогоднее чудо, и «История в сказочном лесу» про одинокого Гнома в лесу, который находит своих друзей.

Также в парке Маяковского стартует зимний сезон. Праздничную иллюминацию на алее и елке зажгут уже 10 декабря. Открылся каток «Северное сияние».