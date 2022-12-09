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НовостиОбщество9 декабря 2022 15:41

Свердловские краеведы представят фильм об уральских дорогах

11 декабря состоится премьера картины «Урал: новые путешествия по старым дорогам»
Дарья ЧИПУРИНА
11 декабря состоится премьера картины «Урал: новые путешествия по старым дорогам»

11 декабря состоится премьера картины «Урал: новые путешествия по старым дорогам»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские краеведы сняли фильм об уральских дорогах. 11 декабря в Инновационном культурном центре Первоуральска состоится премьера документальной картины «Урал: новые путешествия по старым дорогам». Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Лента снята в рамках проекта «Уральские перекрестки. В поисках пути», получившего грант Президентского фонда культурных инициатив. Также в рамках проекта создана выставка «Уральские перекрестки. В поисках пути», - сообщили в департаменте информационной политики.

В программу мероприятия входит экскурсия по выставке, которую проведет автор проекта. Также пройдет обсуждение с героями выставки. Завершится встреча премьерным показом документальной киноленты. Посетители центра могут свободно посетить мероприятие. Однако увидеть фильм можно будет и онлайн.