В Свердловской области герои России хотят подключиться к патриотическому воспитанию молодежи

Сергей Воронин, Олег Касков и Игорь Родобольский выразили желание участвовать в уроках начальной военной подготовки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области герои России собираются подключиться к патриотическому воспитанию молодежи. Так, Сергей Воронин, Олег Касков и Игорь Родобольский выразили желание участвовать в уроках начальной военной подготовки (НВП), которые планируется проводить в школах региона.

- Необходимы, например, манекены для обучения оказанию первой медицинской помощи на поле боя. С их помощью изучают, в частности, как производить искусственное дыхание, как накладывать кровоостанавливающие жгуты, - отметил Олег Касков.

По словам вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, в основании героизма лежит глубокое осознание чувства собственного долга. И именно в экстремальной ситуации видна сущность человека.

- Также в честь Дня Героев Отечества в Екатеринбурге 10 декабря пройдет патриотическая акция «Равнение на подвиг», - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.