В Каменске-Уральском мошенник обманул зэка и получил большой срок

Пострадавший сообщил реквизиты банковских счетов своих знакомых и родственников, вскоре его жена перечислила 5.9 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском осудили мошенника, который выманил у зэка почти шесть миллионов рублей. Во время разбирательства выяснилось, что мужчины вместе отбывали наказание, и в какой-то момент злоумышленник предложил заключенному выйти из колонии по медицинским показаниям.

- Он ввел в заблуждение другого осужденного, пообещав оказать содействие в оформлении медицинских документов, позволяющих освободиться из мест лишения свободы. При этом такой возможности у него не было, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пострадавший сообщил реквизиты банковских счетов своих знакомых и родственников, вскоре его жена перечислила 5.9 миллиона рублей.

- Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил преступнику наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере», - добавили в ведомстве.