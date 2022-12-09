У тиктокера из Первоуральска девушка из Китая украла 4,7 миллиона рублей

Мужчина познакомился с аферисткой в TikTok Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 43-летнего тиктокера обманула на 4,7 миллионов рублей гражданка Китая. Мужчина познакомился с девушкой в TikTok. Мошенница сражу же после знакомства предложила заработать, а блогер ни о чем не подозревая, согласился на авантюру и легкий заработок.

Схема была простая: инвестировать реальные деньги в криптовалюту на специальной бирже. Тиктокер зарегистрировался и с июля стабильно переводил деньги на свой счет вместе с девушкой. Все шло хорошо и строго по плану.

Несколько дней назад мужчина наконец узнал, что его обманули. Он увидел объявление, что криптовалюта которую он приобрел, значительно выросла в цене. Но, чтобы вывести сумму от вложения требуют оплатить налог.

- Так как определенной суммы у мужчины не было, через мобильное приложение одного банка заявитель оформил потребительский кредит на сумму уплаты налога. А чуть позже денежные средства были переведены на электронный кошелек криптобиржи, - уточняет пресс-служба ОМВД России по Первоуральску.

Горе-инвестор все еще был уверен, что он в шаге от статуса миллиардера. Вот только зайти на сайт биржи у него уже не получается: аккаунт заблокирован, как и все счета, даже счета его напарницы. А девушки уж и след простыл.

Тогда мужчина позвонил менеджеру криптобиржи, от него и узнал, что фирма давным-давно обанкротилась. Ничего не оставалось, кроме как идти в полицию и писать заявление.

- По данному факту следственным отделом ОМВД России по Первоуральску было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - уточняет в пресс-службе.

До этого похожий случай произошел в Екатеринбурге. У пенсионерки лжесиловики похитили миллион рублей. Средства якобы пытались украсть со вклада, открытого на имя бабушки. Аферистка уговорила пожилую женщину перевести все накопления на «безопасные счета».