В Екатеринбурге осудят двух мужчин, укравших с жд-станции две тонны металлолома

Задержанными оказались жители Екатеринбурга 35 и 43 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят двух мужчин, которые вынесли с железнодорожной станции больше двух тонн металлолома. 27 июля этого года приехали на перегон «Шарташ-Аппаратная» и погрузили столбы ограждения в заранее вызванный грузовой автомобиль службы такси.

Вскоре злоумышленники вернулись на место и совершили еще одну кражу. На третий раз их поймали транспортные полицейские. Задержанными оказались жители Екатеринбурга 35 и 43 лет.

- Всего злоумышленники похитили 37 столбов ограждения, общим весом 2380 килограммов. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил почти 17 тысяч рублей, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Материалы передали в суд на рассмотрение по существу.