В новом графике движения поездов на СвЖД будет больше удобных возможностей для межрегиональных поездок

Пассажирский поезд. Фото из архива СвЖД

Он будет действовать в течение года. С началом действия этого графика пассажирам будет удобнее совершать поездки между регионами.

У жителей Уральского региона появятся дополнительные варианты сообщения со столицей России. Назначены новые скорые поезда №55/56 Екатеринбург – Москва и №60/59 Москва – Сургут. Маршрут поезда №77/78 Абакан – Пермь будет продлен до Москвы. Поезд №11/12 Новый Уренгой – Москва будет следовать через станцию Пермь-2 (сейчас курсирует с остановками на станциях Левшино и Пермь-Сортировочная).

Для удобства пассажиров с 11 декабря 2022 года вводятся дополнительные остановки в черте Екатеринбурга для межрегиональных поездов «Ласточка», курсирующих в Пермь, Тюмень и Курган. «Ласточка» №849/850 Екатеринбург – Курган будет останавливаться на о.п. Первомайская. Для «Ласточек» №811/812 Екатеринбург – Тюмень вводятся дополнительные остановки на о.п. Первомайская и станции Шарташ. «Ласточка» №802/803 Екатеринбург – Пермь будет останавливаться на о.п. ВИЗ и станции Шаля.

Увеличена периодичность курсирования поезда №147/148 Астрахань – Нижневартовск: в зимний период через день, летом ежедневно (вместо в зимний период 1 раз в 4 дня, в летний – через день). Поезд №351/352 Екатеринбург – Приобье летом будет курсировать через день (ранее 1 раз в 4 дня).

В целом в дальнем следовании на СвЖД будет курсировать 77 пар поездов, в том числе 45 пар скорых (пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»).

Электропоезд. Фото из архива СвЖД

В новом графике движения поездов на СвЖД будет больше удобных пригородных маршрутов

В новом графике движения поездов на 2022/2023 гг., который вступает в силу 11 декабря, у пассажиров будет больше возможностей для совершения пригородных поездок за счет организации на Свердловской железной дороге новых маршрутов.

В Свердловской области благодаря объединению маршрутов некоторых пригородных поездов будут связаны населенные пункты, между которыми ранее не было прямого сообщения. К примеру, пассажиры смогут совершать беспересадочные поездки из Нижнего Тагила или Кузино в Каменск-Уральский, из Невьянска в Камышлов, из Дружинино в Баженово и др. Маршруты ряда внутриобластных поездов, следующих до станции Екатеринбург-Пассажирский, будут продлены до станций Шарташ, Керамик или Аэропорт Кольцово со всеми остановками в черте города.

На летний период в расписании снова появятся полюбившиеся туристам «Орлан» Екатеринбург – Михайловский Завод (в природный парк «Оленьи ручьи»), а также дополнительная субботняя «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский.

В целом в пригородном сообщении на СвЖД в новом графике предусмотрено 405 поездов, в том числе 78 «Ласточек» и 40 «летних» поездов. Маршрутная сеть пригородных поездов на 2023 год согласована с субъектами РФ и полностью обеспечивает транспортную доступность регионов.

Полную информацию об изменениях в графике движения поездов на 2022/2023 гг. можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» или по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

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