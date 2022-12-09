В Екатеринбурге две недели ищут хозяев кота, спасенного из страшного пожара в доме на Чайковского

Спасатель вынес усатого из задымленного подъезда. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге уже две недели ищут хозяев кота, которого спасли во время страшного пожара в жилом доме на улице Чайковского. Спасатель вынес усатого из задымленного подъезда, его забрали к себе жители этой многоэтажки.

- Пока что мы не нашли его хозяев, хотя размещали различные объявления. Кот живет у нас на передержке, но он очень пугливый, тяжело идет на контакт, видимо, до сих пор сказывается стресс. Если никто не заберет, мы готовы оставить его у себя, не можем так просто бросить, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница дома по имени Анастасия

Напомним, во время сильного пожара в районе Южного автовокзала пострадали три человека, еще две женщины погибли. К месту ЧП прибыли 18 пожарных машин. Из дома было эвакуировано около 200 человек.