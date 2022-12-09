В Екатеринбурге поймали парней, распространявших рекламу интернет-магазина наркотиков

Прохожий пытался задержать их, но те сбежали, брызнув ему в лицо краской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники системы безопасности «Сова» поймали двух парней, которые распространяли рекламу интернет-магазина наркотиков на ВИЗе, нарушителей уже передали в полицию. Как оказалось, все произошло 18 ноября.

- Сигнал поступил из офисного помещения на улице Викулова. Его сотрудники заметили двух молодых людей. Вооружившись баллончиками с краской, они нанесли на стену адрес интернет-магазина наркотиков. Прохожий пытался задержать их, но те сбежали, брызнув ему в лицо краской, - рассказали в пресс-службе «Совы».

Оперативная группа опросила очевидцев и отправилась патрулировать улицы, в результате злоумышленников обнаружили в подъезде соседнего дома.

- Они сидели на ступеньках верхних этажей и ждали, пока все утихнет. В офисе юных художников признали и написали заявление о порче имущества. Граждан передали сотрудникам правоохранительных органов, - уточнили в системе безопасности.