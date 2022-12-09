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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:40

Банк Уралсиб – в Топ-5 рейтинга самых выгодных кредитов наличными

В пятерке лучших – кредит наличными Банка Уралсиб «Стандартный с подтверждением дохода».
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в декабре 2022 года, который подготовил портал Банки.ру.

Эксперты портала проанализировали условия по потребительским кредитам и отобрали наиболее выгодные предложения рынка на 6 декабря 2022 года по следующим параметрам: сумма кредита — 800 тыс. рублей, срок кредита — 5 лет, обеспечение отсутствует, категория заемщиков — работники по найму, прозрачность условий и быстрое рассмотрение заявки. Предложения в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных сроке и сумме кредита. Если банк устанавливает процентный диапазон, в рамках которого ставки определяются индивидуально или варьируются в зависимости от параметров, не учитываемых условиями рейтинга, к сравнению принималась максимальная ставка диапазона.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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