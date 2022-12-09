В Первоуральске летом 2023 года после реконструкции откроют дворец водных видов спорта

Во дворце стало значительно больше ванн для тренировок спортсменов, а также изменился и фасад здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске летом следующего года после реконструкции откроют дворец водных видов спорта. При этом его не будут задействовать при проведении международной универсиады. Об в ходе прямой линии рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

- К лету бассейн будет готов принять гостей. Мы обязательно там организуем соревнования очень высокого уровня, я такие поручения уже дал. Уверен, что жителям Первоуральска и не только им это понравится, - сообщил глава Свердловской области.

Евгений Куйвашев, что во дворце стало значительно больше ванн для тренировок спортсменов, а также изменился и фасад здания.

Ранее стало известно, что в Академическом районе Екатеринбурга завершают строительство дворца дзюдо. Спортивный объект, который готовят к универсиаде, планируют открыть уже к концу этого года.