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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:33

В Первоуральске летом 2023 года после реконструкции откроют дворец водных видов спорта

При этом его не будут задействовать при проведении международной универсиады
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Во дворце стало значительно больше ванн для тренировок спортсменов, а также изменился и фасад здания

Во дворце стало значительно больше ванн для тренировок спортсменов, а также изменился и фасад здания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске летом следующего года после реконструкции откроют дворец водных видов спорта. При этом его не будут задействовать при проведении международной универсиады. Об в ходе прямой линии рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

- К лету бассейн будет готов принять гостей. Мы обязательно там организуем соревнования очень высокого уровня, я такие поручения уже дал. Уверен, что жителям Первоуральска и не только им это понравится, - сообщил глава Свердловской области.

Евгений Куйвашев, что во дворце стало значительно больше ванн для тренировок спортсменов, а также изменился и фасад здания.

Ранее стало известно, что в Академическом районе Екатеринбурга завершают строительство дворца дзюдо. Спортивный объект, который готовят к универсиаде, планируют открыть уже к концу этого года.