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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:30

Екатеринбуржцы пожаловались на задержку доставки товаров на Ozon

Некоторые жители заказывали подарки своим близким
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Задержки по доставке составляют до 12 дней

Задержки по доставке составляют до 12 дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбои в доставке товаров через сервис Ozon. Горожане рассказали «КП-Екатеринбург», что сроки переносятся каждый день.

- Я 29 ноября заказала две книги в подарок подруге на День Рождения. Их должны были доставить в пункт выдачи 5 декабря. Затем срок перенесли на 6 декабря, потом на 7 число и в итоге уведомление пришло только 8 декабря, - сообщила Анна.

Девушка отметила, что празднование было назначено на 9 декабря. Она кое-как успела забрать подарок.

Другой житель столицы Урала Алексей пожаловался, что его заказ задержался на шесть дней. Он оформил доставку еще 21 ноября. Планировалось доставить ему товары 29 числа. Однако сроки перенесли сначала на 2 декабря, а потом на 4 число.

- Причем это второй раз подряд, когда сроки переносились. Перед этим заказ шел 12 дней вместо шести и пришел бракованный, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей.

На момент публикации комментарий Ozon получить не удалось.