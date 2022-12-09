Губернатор успокоил жителей Нижнего Тагила, переживающих из-за строительства исправительного центра

Осужденные будут приходить в центр только на ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев успокоил жителей Нижнего Тагила 9 декабря 2022 года во время прямой линии жители Свердловской области, переживающих из-за строительства исправительного центра возле школы.

- Строится не колония, а именно исправительный центр. Сюда направляются осужденные, которые встали на путь исправления. Это люди, которым разрешается уходить в увольнительные, например, на день рождения к родным, - рассказал глава региона.

Ранее «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что предложенные администраций города территории под возведение центра не подошли. Также там отмечали, что осужденные будут приходить в центр только на ночь, а днем будут трудиться на предприятиях города. То есть, когда будет работать расположенная рядом школа, осужденных на территории не будет. Кроме того, за ними осуществляется контроль, в том числе видеонаблюдение.