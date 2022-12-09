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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:16

Жителей Нижнего Тагила отключили от социальной сети

Горожане массово пожаловались на сбой в ВК
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Утром 9 декабря жители Нижнего Тагила остались без доступа в социальную сеть

Утром 9 декабря жители Нижнего Тагила остались без доступа в социальную сеть

Фото: Александр ГЛУЗ

В пятницу, 9 декабря, жители Нижнего Тагила пожаловались на масштабный сбой в социальной сети в «ВКонтакте».

Пользователи не имели возможности отправлять и принимать сообщения, заходить в чаты и переходить в сообщества. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Сбой наблюдался как в мобильном приложении социальной сети, так и в версии для персонального компьютера. Горожане рассказывают, что сайт просто не загружается.

Позже стало известно, что сбой в социальной сети наблюдается и у жителей других населенных пунктов.