Жителей Нижнего Тагила отключили от социальной сети

Утром 9 декабря жители Нижнего Тагила остались без доступа в социальную сеть Фото: Александр ГЛУЗ

В пятницу, 9 декабря, жители Нижнего Тагила пожаловались на масштабный сбой в социальной сети в «ВКонтакте».

Пользователи не имели возможности отправлять и принимать сообщения, заходить в чаты и переходить в сообщества. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Сбой наблюдался как в мобильном приложении социальной сети, так и в версии для персонального компьютера. Горожане рассказывают, что сайт просто не загружается.

Позже стало известно, что сбой в социальной сети наблюдается и у жителей других населенных пунктов.