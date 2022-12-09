Жителей Нижнего Тагила отключили от социальной сети

Утром 9 декабря жители Нижнего Тагила остались без доступа в социальную сеть
Фото: Александр ГЛУЗ
В пятницу, 9 декабря, жители Нижнего Тагила пожаловались на масштабный сбой в социальной сети в «ВКонтакте».
Пользователи не имели возможности отправлять и принимать сообщения, заходить в чаты и переходить в сообщества. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.
Сбой наблюдался как в мобильном приложении социальной сети, так и в версии для персонального компьютера. Горожане рассказывают, что сайт просто не загружается.
Позже стало известно, что сбой в социальной сети наблюдается и у жителей других населенных пунктов.