Кашино – качает, а Талица – говорит: эксперты МегаФона узнали, как общаются свердловские города

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В среднем на одного пользователя интернета здесь приходится свыше 42 гигабайт трафика – этого хватит, чтобы почти целую неделю без остановки говорить по видеосвязи в Telegram. Эта цифра также в 2 раза выше среднего показателя по региону.

Согласно обезличенной статистике экспертов МегаФона, сразу 15 населенных пунктов обходят по любви к интернету Екатеринбург. К началу декабря топ по объемам трафика в среднем на пользователя выглядит следующим образом:

1. Кашино — 42 Гб;

2. Новокосулино — 34 Гб;

3. Красноуфимск — 26 Гб;

4. Ивдель — 24 Гб;

5. Новая Ляля — 23,7 Гб;

6. Арамиль — 23,6 Гб;

7. Верхняя Пышма — 22, 3 Гб.

Для сравнения обычно жители в Свердловской области прокачивают около 18 Гб. В прошлом году эта цифра была ниже на 20%. А вот меньше всего трафика на использование интернета со смартфона сегодня тратят в Кировграде, Лесном, Новоуральске и Качканаре.

Лидеры по числу звонков кардинально отличаются. Впереди с небольшим отрывом оказалась Талица, где горожанин в среднем беседует по телефону почти 8 часов в месяц. Екатеринбуржцы оказались на 10-ой строчке хит-парада самых говорящих мест.

1. Талица — 479 минут;

2. Новокосулино — 465 минут;

3. Кашино — 428 минут;

4. Арамиль — 417 минут;

5. Нижний Тагил — 398 минут;

6. Среднеуральск — 396 минут;

7. Ревда — 391 минута.

«Свердловчане, как правило, возглавляют список самых общительных жителей Урала. Кто-то чаще пользуется традиционными звонким, другие – охотнее переводят решение вопросов в мессенджеры и соцсети. Но независимо от способа коммуникации, всем важно пользоваться качественными телеком-услугами. Именно на это мы направили наши силы. Мы расширили емкость сети в точках наибольшей мобильной активности, улучшения затронули свыше 100 мест региона – от крупных городов до небольших сел, поселков, деревень и даже трасс», — прокомментировала директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.