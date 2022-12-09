Двух жителей Нижнего Тагила внесли в российский реестр террористов

В октябре в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего уроженца Мариуполя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух жителей Нижнего Тагила, 56-летнего Николая Гусева и 59-летнего Виктора Расторгуева, в российский реестр террористов. Их имена появились в базе Росфинмониторинга.

Ранее, в октябре, в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего уроженца Мариуполя, который планировал теракт на территории местного военкомата. Выяснилось, что он прибыл в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году.

На мужчину завели дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК России («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Ему грозит до 20 лет и до 10 лет соответственно.

На время разбирательства мужчину заключили под стражу. Семья задержанного от комментариев отказалась.