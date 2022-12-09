Жители Ямала жалуются на проблемы с новостройками

Качество новостроек в селе оставляет желать лучшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители села Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа пожаловались на качество новостроек, который посыпались через год после сдачи в эксплуатацию. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Жительница одной из новостроек по улице 70-летия Октября рассказала, что летом в ее квартире лопнуло стекло, но застройщик никак не отреагировал на жалобу. Также женщина говорит, что в квартире сыплется штукатурка.

На обращение отреагировали местные власти, которые обследовали дома, подготовили документы в адрес подрядчика, который должен в срок до 15 февраля 2023 года устранить все замечания.