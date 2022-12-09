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НовостиОбщество9 декабря 2022 9:00

Свердловский губернатор признал перегибы во время частичной мобилизации

Со всеми неправомерными случаями удалось разобраться
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Частичная мобилизация завершилась, но вопросы по ней остаются

Частичная мобилизация завершилась, но вопросы по ней остаются

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые высказался по поводу проведенной осенью частичной военной мобилизации. Во время прямой линии 9 декабря глава региона рассказал, что на местах во время проведения мобилизации были перегибы.

- Были военкоматы, военкомы, которые перегибали палки. Мы со всеми случаями разбирались. Были проблемы в Нижнем Тагиле. Я думаю, что новый военком образумит военкома Нижнего Тагила, – заявил губернатор Свердловской области.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что со всеми вопиющими случаями удалось разобраться – на предприятия вернули ключевых сотрудников, у которых были брони, в семьи вернулись многодетные отцы. Глава региона посоветовал в случае возникновения вопросов по частичной мобилизации обращаться на горячие линии.

Телефоны горячих линий по частичной мобилизации в Свердловской области

ОНФ – 8 800 200 34 11

Юридическая помощь 367 40 39

Психологическая служба 8 922 039 49 20

Омбудсмен 8 800 101 9111