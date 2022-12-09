В Екатеринбурге появится сквер имени хирурга Юрия Мансурова, скончавшегося от коронавируса

Фото: страница во «ВКонтакте» Дмитрия Сергина

В Екатеринбурге, возле ОКБ № 1 появится сквер имени хирурга Юрия Мансурова, скончавшегося в июне 2020 года от коронавируса. Как сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин, такое решение сегодня приняла комиссия по топонимике.

- Юрий Мансуров действительно уникальный хирург, который не жалел себя, и по сути сгорел на работе в коронавирусном огне спасая человеческие жизни, поэтому заслуживает чтобы его имя на веки сохранилось в памяти горожан, - написал на своей странице во «ВКонтакте» Дмитрий Сергин.

Он также отметил, что решение назвать сквер в честь Юрия Мансурова согласовали с его женой - Юлией.

Напомним, у заведующего ОКБ № 1 Юрия Мансурова диагностировали поражение 75% легких. Специалист попал в инфекционное отделение больницы № 40 в тяжелом состоянии 12 июня.

Спустя неделю его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Лучшие сосудистые хирурги города боролись за жизнь коллеги, но оказались бессильны перед страшной болезнью. В ночь на 25 число сердце Юрия Мансурова остановилось. Ему было всего 54 года.

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