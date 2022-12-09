Появились кадры из колонии, в которой сидела олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер

Фото: ФТС России

Титулованная баскетболистка клуба УГМК на протяжении нескольких месяцев отбывала наказание в колонии Мордовии. Ранее, информационное агентство РИА Новости сообщали, что в июле Вашингтон предложил обменять Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который отбывает наказание в США.

Обмен заключенными прошел в аэропорту Абу-Даби ОАЭ. Сообщается, что Бриттни Грайнер уже улетела домой в США.

На видео, опубликованном РИА Новости, американка Бриттни Грайнер запечатлена в момент ее обычных будней. Также есть кадры, на которых олимпийская чемпионка Грайнер подписывала документы, которые ей в момент отбытия предоставили в колонии.

Также она ходила с другими осужденными в столовую. Кроме того, есть видео, где Бриттни Грайнер занимается своими обычными рабочими делами. Естественно, что общение американки с другими людьми в колонии также происходит на английском языке.

Напомним, титулованную спортсменку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в марте 2022 года. В ее электронной сигарете было обнаружено гашишное масло. Американке было назначено судом наказание в виде лишения свободы на девять лет кологии и штраф в размере миллиона рублей.