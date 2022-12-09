Перевозки контейнеров на СвЖД во внутреннем сообщении выросли на 11,1% с начала года

Фото из архива РЖД
В январе – ноябре 2022 года на Свердловской железной дороге во внутреннем сообщении отправлено 217,6 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В том числе груженых контейнеров отправлено 98,8 тыс. ДФЭ (+3,2%).
В целом с начала года во всех видах сообщения было перевезено 394,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Количество груженых контейнеров составило 274,7 тыс. ДФЭ (перевезено 5 млн тонн грузов). Положительную динамику показали:
нефть и нефтепродукты – 30,3 тыс. ДФЭ (+9,2% к январю – ноябрю 2021 года);
черные металлы – 15,8 тыс. (+1,5%);
огнеупоры – 6,8 тыс. (+0,2%);
метизы – 6,5 тыс. (рост в 1,3 раза);
строительные грузы – 5,3 тыс. (+7,6%);
зерно – 989 (рост в 2,6 раза);
торф и торфяная продукция – 608 (рост в 3 раза);
химические и минеральные удобрения – 484 (рост в 3,5 раза);
промышленное сырье и формовочные материалы – 444 (рост в 1,3 раза).
В целом по сети ОАО «РЖД» за 11 месяцев перевезено 5,9 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении в январе-ноябре отправлено 2 млн 327 тыс. ДФЭ (+3,4%).
* ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.