Перевозки контейнеров на СвЖД во внутреннем сообщении выросли на 11,1% с начала года

Фото из архива РЖД

В январе – ноябре 2022 года на Свердловской железной дороге во внутреннем сообщении отправлено 217,6 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В том числе груженых контейнеров отправлено 98,8 тыс. ДФЭ (+3,2%).

В целом с начала года во всех видах сообщения было перевезено 394,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Количество груженых контейнеров составило 274,7 тыс. ДФЭ (перевезено 5 млн тонн грузов). Положительную динамику показали:

нефть и нефтепродукты – 30,3 тыс. ДФЭ (+9,2% к январю – ноябрю 2021 года);

черные металлы – 15,8 тыс. (+1,5%);

огнеупоры – 6,8 тыс. (+0,2%);

метизы – 6,5 тыс. (рост в 1,3 раза);

строительные грузы – 5,3 тыс. (+7,6%);

зерно – 989 (рост в 2,6 раза);

торф и торфяная продукция – 608 (рост в 3 раза);

химические и минеральные удобрения – 484 (рост в 3,5 раза);

промышленное сырье и формовочные материалы – 444 (рост в 1,3 раза).

В целом по сети ОАО «РЖД» за 11 месяцев перевезено 5,9 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении в январе-ноябре отправлено 2 млн 327 тыс. ДФЭ (+3,4%).

* ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.