Губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос, приходилось ли ему примерять на себя роль Деда Мороза

Почти полтора часа губернатор Свердловской области отвечал на вопросы жителей региона на «Прямой линии» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Прямой линии», которая прошла сегодня, 9 декабря, в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев рассказал о том, что на Урал возвращается традиция проводить «Губернаторские елки» под Новый год. Из-за коронавирусных ограничений два года подряд их не проводили.

- «Губернаторские елки» проводятся для детей из малообеспеченных семей, - рассказал Евгений Куйвашев. – В этом году к этой категории присоединятся дети мобилизованных мужчин. «Елки» будут проводиться в резиденции губернатора. Будет 40 прдеставлений. Информацию о том, как на них попасть, можно получить на сайте правительства Свердловской области и Министерства культуры. Дети соскучились по традиционному празднованию Нового года.

Также глава региона ответил на вопрос жителя Первоуральска о том, приходилось ли ему когда-нибудь примерять на себя роль Деда Мороза.

- Подарки раздавал, но костюм Деда Мороза не надевал, - рассказал Евгений Куйвашев. – Думаю, меня бы сразу узнали. Конечно, стараюсь делать подарки родным и близким, как можно больше людей поздравить. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы все верили только в лучшее.