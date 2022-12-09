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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:26

Губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос, приходилось ли ему примерять на себя роль Деда Мороза

Также он анонсировал возвращение «Губернаторских елок», которые из-за пандемии не проводились два года
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Почти полтора часа губернатор Свердловской области отвечал на вопросы жителей региона на «Прямой линии»

Почти полтора часа губернатор Свердловской области отвечал на вопросы жителей региона на «Прямой линии»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Прямой линии», которая прошла сегодня, 9 декабря, в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев рассказал о том, что на Урал возвращается традиция проводить «Губернаторские елки» под Новый год. Из-за коронавирусных ограничений два года подряд их не проводили.

- «Губернаторские елки» проводятся для детей из малообеспеченных семей, - рассказал Евгений Куйвашев. – В этом году к этой категории присоединятся дети мобилизованных мужчин. «Елки» будут проводиться в резиденции губернатора. Будет 40 прдеставлений. Информацию о том, как на них попасть, можно получить на сайте правительства Свердловской области и Министерства культуры. Дети соскучились по традиционному празднованию Нового года.

Также глава региона ответил на вопрос жителя Первоуральска о том, приходилось ли ему когда-нибудь примерять на себя роль Деда Мороза.

- Подарки раздавал, но костюм Деда Мороза не надевал, - рассказал Евгений Куйвашев. – Думаю, меня бы сразу узнали. Конечно, стараюсь делать подарки родным и близким, как можно больше людей поздравить. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы все верили только в лучшее.